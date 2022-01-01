У громаді на Волині – п'ятиденна жалоба через загибель двох воїнів

Олександр Михалюк та Леонід Ткачук.



Про це



10 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кіндрашівка Харківської області загинув мешканець села Копачівка Михалюк Олександр Юрійович, 09.09.1995 року народження.



Ткачук Леонід Михайлович, 01.05.1978 року народження, мешканець села Підгірне, загинув біля населеного пункту Садове Куп’янського району Харківської області.



"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблих Героїв. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Світла і вічна пам'ять захисникам!" - наголошують у громаді.



Зазначається, що про дату та час прибуття тіл загиблих Героїв повідомлять додатково.



Траур триватиме з 16 по 20 вересня включно. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблих Героїв!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинули два військовослужбовці з Копачівської громадитаПро це повідомили у Копачівській громаді.10 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кіндрашівка Харківської області загинув мешканець села Копачівка Михалюк Олександр Юрійович, 09.09.1995 року народження.Ткачук Леонід Михайлович, 01.05.1978 року народження, мешканець села Підгірне, загинув біля населеного пункту Садове Куп’янського району Харківської області."Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблих Героїв. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Світла і вічна пам'ять захисникам!" - наголошують у громаді.Зазначається, що про дату та час прибуття тіл загиблих Героїв повідомлять додатково.Траур триватиме з 16 по 20 вересня включно. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

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