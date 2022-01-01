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У громаді на Волині – п'ятиденна жалоба через загибель двох воїнів

У громаді на Волині – п'ятиденна жалоба через загибель двох воїнів
Захищаючи Україну, загинули два військовослужбовці з Копачівської громади Олександр Михалюк та Леонід Ткачук.

Про це повідомили у Копачівській громаді.

10 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кіндрашівка Харківської області загинув мешканець села Копачівка Михалюк Олександр Юрійович, 09.09.1995 року народження.
У громаді на Волині – п'ятиденна жалоба через загибель двох воїнів

Ткачук Леонід Михайлович, 01.05.1978 року народження, мешканець села Підгірне, загинув біля населеного пункту Садове Куп’янського району Харківської області.
У громаді на Волині – п'ятиденна жалоба через загибель двох воїнів

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблих Героїв. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Світла і вічна пам'ять захисникам!" - наголошують у громаді.

Зазначається, що про дату та час прибуття тіл загиблих Героїв повідомлять додатково.

Траур триватиме з 16 по 20 вересня включно. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблих Героїв!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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