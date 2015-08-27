Артилеристам волинської бригади на передовій вручили нагороди. ФОТО

Артилеристам волинської бригади на передовій вручили нагороди. ФОТО
Воїнам-артилеристам 14 ОМБр імені князя Романа Великого сьогодні, 16 вересня, на передових позиціях вручили державні та відомчі нагороди.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Під час урочистості волонтери Олег Ганжа та Олег Хрипун вручили Князівським артилеристам іменний мотиваційний прапор бригадної артилерійської групи, фронтовий пікап та купу потрібних на фронті "ніштяків", серед яких потужний дрон.
Артилеристам волинської бригади на передовій вручили нагороди. ФОТО

В свою чергу воїни вручили волонтерам фронтові подарунки.

Капелани нашої Князівської бригади урочисто освятили іменний артилерійській стяг, а його копії подарували усім дивізіонам бригадної артилерійської групи.

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Теги: 14 ОМБр, нагороди
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