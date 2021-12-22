Луцьк отримав 5 автобусів від польського міста-партнера Торунь. ФОТО
Сьогодні, 16:33
Адміністрація польського міста Торунь передала в користування Луцькій міській територіальній громаді гуманітарну допомогу у вигляді 5 пасажирських автобусів марки Jelcz та запчастин до цих транспортних засобів.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Автобуси будуть використовуватись для забезпечення соціальних потреб громади, а також внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок воєнних дій на території України.
Вирішенням всіх формальних та практичних питань, пов'язаних з процесом передачі цієї допомоги в Україну, займався ТОВ “Міський відділ транспорту в місті Торунь”. Після оформлення документації польські водії доставили транспортні засоби до кордону з Україною, де передали їх представникам Луцької міської ради.
Разом з автобусами з міста Торунь до Луцька прибула також гуманітарна допомога, а саме засоби гігієни, одяг, продукти харчування, зібрані польськими фірмами та небайдужими мешканцями міста Торунь. З початку повномасштабної війни на території України місто-партнер неодноразово передавало гуманітарну допомогу нашій громаді, чим засвідчувало свою сталу підтримку.
За словами наших польських друзів, така допомога є однією з добрих справ, яку вони можуть зробити для нас, щоб підтримати у цей нелегкий час, а також це можливість засвідчити солідарність польського народу з українцями.
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Про це повідомляє пресслужба міськради.
Автобуси будуть використовуватись для забезпечення соціальних потреб громади, а також внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок воєнних дій на території України.
Вирішенням всіх формальних та практичних питань, пов'язаних з процесом передачі цієї допомоги в Україну, займався ТОВ “Міський відділ транспорту в місті Торунь”. Після оформлення документації польські водії доставили транспортні засоби до кордону з Україною, де передали їх представникам Луцької міської ради.
Разом з автобусами з міста Торунь до Луцька прибула також гуманітарна допомога, а саме засоби гігієни, одяг, продукти харчування, зібрані польськими фірмами та небайдужими мешканцями міста Торунь. З початку повномасштабної війни на території України місто-партнер неодноразово передавало гуманітарну допомогу нашій громаді, чим засвідчувало свою сталу підтримку.
За словами наших польських друзів, така допомога є однією з добрих справ, яку вони можуть зробити для нас, щоб підтримати у цей нелегкий час, а також це можливість засвідчити солідарність польського народу з українцями.
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