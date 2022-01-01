На Україну суне активний циклон





Про це



"У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що у Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 18 вересня очікується ускладнення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі, вітер та сніг у Карпатах.Про це повідомляє Український гідрометеоцентр."У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.Також зазначається, що у Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.

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