На Україну суне активний циклон
Сьогодні, 18:00
В Україні 18 вересня очікується ускладнення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі, вітер та сніг у Карпатах.
Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.
"У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.
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Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.
"У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.
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