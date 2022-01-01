Понад 1,6 мільйонів пенсіонерів отримають додаткові виплати, – Мінсоцполітики





Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак під час загальнонаціонального телемарафону на



"Вже з жовтня цього року до програми підвищення доходу осіб поважного віку, ініційованої президентом, будуть включені 1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів віком 70-74 роки, які мають розмір пенсії до 1340 грн. Таким особам виплата буде здійснювати щомісяця у розмірі 300 гривень, так, щоб загальна виплата не перевищувала розміру пенсійної виплати — 1340 грн", — повідомила Марчак.



Вона додала, що програма поширюватиметься на чотирьох мільйонів пенсіонерів віком від 70 років і старше. Також з жовтня цього року для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3000 грн.



"А якщо такі особи мають меншу тривалість страхового стажу, то виплата буде становити пропорційно не менше 2500 грн для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, якщо страховий стаж становить для жінок 20 років, 25 років для чоловіків. А якщо людині понад 80 років, то така виплата становитиме не менше 2600 грн", — уточнила перша заступниця міністра.



15 вересня міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Суспільному зазначив, що у бюджеті на 2023 рік не почнуть переглядати законодавство з приводу пенсій. Уряд заклав на пенсії 233 мільярдів гривень. Їх виплата передбачається в повному обсязі. Марченко також додав, що у 2023 році передбачена індексація пенсій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Починаючи з жовтня 2022 року до програми підвищення доходу осіб поважного віку, ініційованої президентом України, будуть включені 1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів віком 70-74 роки, які мають розмір пенсії до 1340 гривень. Їм будуть нараховані додаткові виплати до пенсії.Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політикипід час загальнонаціонального телемарафону на Суспільному "Вже з жовтня цього року до програми підвищення доходу осіб поважного віку, ініційованої президентом, будуть включені 1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів віком 70-74 роки, які мають розмір пенсії до 1340 грн. Таким особам виплата буде здійснювати щомісяця у розмірі 300 гривень, так, щоб загальна виплата не перевищувала розміру пенсійної виплати — 1340 грн", — повідомила Марчак.Вона додала, що програма поширюватиметься на чотирьох мільйонів пенсіонерів віком від 70 років і старше. Також з жовтня цього року для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3000 грн."А якщо такі особи мають меншу тривалість страхового стажу, то виплата буде становити пропорційно не менше 2500 грн для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, якщо страховий стаж становить для жінок 20 років, 25 років для чоловіків. А якщо людині понад 80 років, то така виплата становитиме не менше 2600 грн", — уточнила перша заступниця міністра.15 вересня міністр фінансівв інтерв'ю Суспільному зазначив, що у бюджеті на 2023 рік не почнуть переглядати законодавство з приводу пенсій. Уряд заклав на пенсії 233 мільярдів гривень. Їх виплата передбачається в повному обсязі. Марченко також додав, що у 2023 році передбачена індексація пенсій.

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