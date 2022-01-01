В Горлівці, внаслідок «мобілізації» до окупаційної армії, практично не залишилось чоловіків

Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання «мобілізувати» 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.Про це повідомляють на сторінці ГУР МО.Враховуючи попередні «призовні кампанії» та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під «мобілізацію». Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.Чоловіки з Горлівки, яких раніше «мобілізували» до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях.Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх «відмовників» відправити на передову без зброї.