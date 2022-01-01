В Україні зареєстрували перший випадок мавпячої віспи

В Україні зареєстрували перший випадок мавпячої віспи
15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.

Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.

Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі.

З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться.

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Теги: Україна, віспи мавп
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