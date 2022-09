Тайра розповіла Гельсінській комісії у США про жахіття полону

Українська парамедик(Тайра), яку в червні звільнили з російського полону , дала свідчення перед Гельсінською комісією в США.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Guardian."Сьогодні наша легендарна Юлія Паєвська (Тайра) дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів. Вона закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ", - йдеться в повідомленні.За словами посла, свідчення Паєвської дуже важливі для притягнення РФ до відповідальності за вчинені злочини та для привернення уваги до необхідності збільшення спільних зусиль по звільненню всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми.Разом з тим, The Guardian наводить деталі виступу Тайри перед Гельсінською комісією.Вона перерахувала деякі звірства, свідком яких стала і в Маріуполі, і в російському полоні.Зокрема, парамедик розповіла про вагітних ув’язнених, доля яких невідома ані рідним, ані державі; про бійця, якого били три години й кинули в підвал; мертву дитину на руках у матері; 7-річного хлопчика з кульовим пораненням, який помер на руках у Паєвської; про ув’язнених, які в своїх камерах тижнями кричали і помирали від тортур без будь-якої медичної допомоги, а також про ув’язнених, яких змусили зняти одяг перед тим, як їх убити; камери тортур; понівечені тіла жінок і дітей, яких діставали з-під завалів; собак, які тягали містом людські кінцівки, тощо.Як пише видання з посиланням на слова Паєвської, російський військовий, катуючи її, запитав: "Ви знаєте, чому ми це робимо з вами?". "Тому що ви можете", — відповіла вона.Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня в Маріуполі.Невдовзі після захоплення Тайри російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з нею. У ролику пропагандисти РФ називають Паєвську "учасницею батальйону "Азов", хоча вона є не військослужбовицею, а цивільною волонтеркою-парамедиком.У травні агентство Associated Press опублікувало відео Тайри, зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.17 червня стало відомо, що Тайру звільнили з полону.