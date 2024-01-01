На Волині судили учня 11 класу, який п’яним скоїв ДТП

На Волині судили учня 11 класу, який п’яним скоїв ДТП
Штраф у понад вісім тисяч гривень та рік позбавлення права керування: Камінь-Каширський районний суд судив 16-річного мотоцикліста, який п’яним скоїв ДТП із постраждалою.

Торік 23 липня близько 5-ї ранку на автодорозі між селами Видричі та Дубровиця, що на Камінь-Каширщині, учень 11 класу за кермом мотоцикла Sparta не врахував дорожню обстановку, втратив контроль, з’їхав на узбіччя та влетів у кущі, пишуть Волинські новини.

З водієм їхали двоє неповнолітніх пасажирів – 15 та 14 років. Унаслідок аварії постраждала одна з пасажирок. У неї була травма голови, струс мозку та зламана ключиця.

Як з’ясувалося, неповнолітній керманич на момент ДТП був п’яний. Крім того, у нього не було прав, а в мотоцикла були несправні гальма.

Між повнолітньою постраждалою та водієм було укладено угоду про примирення, за умовами якої сторони дійшли згоди щодо суттєвих обставин провадження та узгодили покарання обвинуваченому за скоєння аварії.

Врахувавши, що постраждала не має претензій до мотоцикліста і він відшкодував їй збитки, суд затвердив угоду. Відтак водія оштрафували на 8500 гривень і на рік позбавили права керувати транспортними засобами.

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Теги: Волинь, учень, суд
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