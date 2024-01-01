Атака окупантів на Харківщині може бути першою хвилею ширшого наступу, - Зеленський

Атака окупантів на Харківщині може бути першою хвилею ширшого наступу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що травневий наступ росіян у Харківської області може бути лише першою хвилею ширших атак.

Про це він повідомив в інтерв’ю AFP, пише Громадське.

«Вони розпочали свою операцію, вона може складатися з кількох хвиль. І це їхня перша хвиля. Але після цієї першої хвилі ситуація під контролем», — запевнив він.

За словами глави держави, росія не має сил для широкомасштабного наступу на столицю, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що східні території та Харків нині є головними цілями кремля.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз перебувають. Найглибша точка просування окупантів, за його словами президента, — 10 кілометрів.

Російський наступ на Харківщині

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 17 травня, на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону Сил оборони на напрямках Глибоке — Липці, Бугруватка — Стариця. Українські війська контролюють ситуацію.

ЗСУ в окремих районах вели штурмові дії для покращення тактичного положення, а також прочісували місцевість. В районі Вовчанська українські підрозділи посилюють оборону для покращення тактичного положення.

З початку наступальних дій ворога 10 травня Сили оборони примусили російських окупантів значно знизити активність. А плани максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвали, переконує Генштаб.

Тим часом на півночі Вовчанська окупанти вже беруть цивільних у полон. Людей почали викрадати й зганяти до підвалів. У МВС мають інформацію про перші розстріли.

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Теги: Росія, Україна, війна
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