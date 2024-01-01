Сьогодні відключати світло планують лише у двох областях

Сьогодні відключати світло планують лише у двох областях
НЕК Укренерго повідомила, що завтра 19 травня відключати світло як для промисловості, так і для споживачів планують тільки у Харківській та Полтавській областях, через ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

Протягом доби 19 травня можливі відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у Харківській та Полтавській областях.

Це повʼязано з аварійно-відновлювальними роботами на енергообʼєктах, які постраждали від російських обстрілів 18 травня.

В інших областях обмежень не прогнозують.

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Теги: світло, відключення
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