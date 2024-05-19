Росіяни заявили про масовану атаку ракет ATACMS на Крим та понад півсотні невідомих дронів

Росіяни заявили про масовану атаку ракет ATACMS на Крим та понад півсотні невідомих дронів
У ніч на 19 травня області РФ та Крим були атаковані ракетами ATACMS та невідомими безпілотниками. У міноборони РФ заявили, що нібито, знищили всі повітряні цілі.

У звіті в Telegram російське міноборони зазначило, що у Криму нібито знищили 9 американських оперативно-тактичних ракет ATACMS, пише LB.ua.

"Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю", — ідеться у звіті.

Відтак, російські Telegram-канали публікують відео влучання одного з безпілотників по черговому НПЗ у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї.

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Теги: Росія, Україна, війна
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