Пішла з ринку, та не повернулася додому: на Волині розшукують зниклу безвісти 64-річну жінку

Пішла з ринку, та не повернулася додому: на Волині розшукують зниклу безвісти 64-річну жінку
Поліцейські розшукують зниклу безвісти 64-річну мешканку Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нововолинські поліцейські встановлюють місцезнаходження Михалюк Світлани Іванівни, 04.04.1960 року народження, жительки Нововолинська.

Учора, 18 травня, жінка з території місцевого ринку пішла у невідомому напрямку, а додому не повернулася. Її мобільний телефон вимкнений.

Прикмети: зріст 160-165 см, сиве волосся, середньої тілобудови, одягнена у спортивні штани синього кольору та білу курточку.
Пішла з ринку, та не повернулася додому: на Волині розшукують зниклу безвісти 64-річну жінку

"Якщо вам відомо, де може перебувати розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0504845307, 0973329243 або 102‼️" - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, поліція, розшук
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