Пішла з ринку, та не повернулася додому: на Волині розшукують зниклу безвісти 64-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Нововолинські поліцейські встановлюють місцезнаходження Михалюк Світлани Іванівни, 04.04.1960 року народження, жительки Нововолинська.



Учора, 18 травня, жінка з території місцевого ринку пішла у невідомому напрямку, а додому не повернулася. Її мобільний телефон вимкнений.



Прикмети: зріст 160-165 см, сиве волосся, середньої тілобудови, одягнена у спортивні штани синього кольору та білу курточку.



"Якщо вам відомо, де може перебувати розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0504845307, 0973329243 або 102‼️" - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують зниклу безвісти 64-річну мешканку Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нововолинські поліцейські встановлюють місцезнаходження, 04.04.1960 року народження, жительки Нововолинська.Учора, 18 травня, жінка з території місцевого ринку пішла у невідомому напрямку, а додому не повернулася. Її мобільний телефон вимкнений.Прикмети: зріст 160-165 см, сиве волосся, середньої тілобудови, одягнена у спортивні штани синього кольору та білу курточку."Якщо вам відомо, де може перебувати розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0504845307, 0973329243 або 102‼️" - наголошують у поліції.

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