Пішла з ринку, та не повернулася додому: на Волині розшукують зниклу безвісти 64-річну жінку
Сьогодні, 10:31
Поліцейські розшукують зниклу безвісти 64-річну мешканку Нововолинська.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нововолинські поліцейські встановлюють місцезнаходження Михалюк Світлани Іванівни, 04.04.1960 року народження, жительки Нововолинська.
Учора, 18 травня, жінка з території місцевого ринку пішла у невідомому напрямку, а додому не повернулася. Її мобільний телефон вимкнений.
Прикмети: зріст 160-165 см, сиве волосся, середньої тілобудови, одягнена у спортивні штани синього кольору та білу курточку.
"Якщо вам відомо, де може перебувати розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0504845307, 0973329243 або 102‼️" - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нововолинські поліцейські встановлюють місцезнаходження Михалюк Світлани Іванівни, 04.04.1960 року народження, жительки Нововолинська.
Учора, 18 травня, жінка з території місцевого ринку пішла у невідомому напрямку, а додому не повернулася. Її мобільний телефон вимкнений.
Прикмети: зріст 160-165 см, сиве волосся, середньої тілобудови, одягнена у спортивні штани синього кольору та білу курточку.
"Якщо вам відомо, де може перебувати розшукувана, просимо повідомити за номерами: 0504845307, 0973329243 або 102‼️" - наголошують у поліції.
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