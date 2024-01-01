Підтвердили загибель Героя з Волині, який два роки вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель Героя з Волині, який два роки вважався зниклим безвісти
Підтвердили інформацію про загибель Героя з Волині Володимира Будька, який вважався зниклим безвісти з травня 2022 року.

Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

"На жаль, підтвердилася інформація про загибель ще одного Героя нашої громади. Солдат Будько Володимир Іванович, 1974 року народження, житель села Зарудчі, який вважався безвісти зниклим, загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.

Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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