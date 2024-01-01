Підтвердили загибель Героя з Волині, який два роки вважався зниклим безвісти

Володимира Будька, який вважався зниклим безвісти з травня 2022 року.



Про це Олег Кух.



"На жаль, підтвердилася інформація про загибель ще одного Героя нашої громади. Солдат Будько Володимир Іванович, 1974 року народження, житель села Зарудчі, який вважався безвісти зниклим, загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.



Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили інформацію про загибель Героя з Волині, який вважався зниклим безвісти з травня 2022 року.Про це повідомив Любешівський селищний голова"На жаль, підтвердилася інформація про загибель ще одного Героя нашої громади. Солдат Будько Володимир Іванович, 1974 року народження, житель села Зарудчі, який вважався безвісти зниклим, загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію