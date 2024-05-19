Росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку на Харківщині, восьмеро постраждалих





Відомо, що росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківського району, пише



За попередніми даними глави Харківської ОВА, у Малоданилівській громаді відомо про вісьмох постраждалих. Серед поранених фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.



Також удари по передмістю Харкова підтвердив мер Ігор Терехов. Містян закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.



Суспільне з посиланням на голову громади Олександра Гололобова, зазначало, що росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку.

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