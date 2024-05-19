Росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку на Харківщині, восьмеро постраждалих

Росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку на Харківщині, восьмеро постраждалих
Під час повітряної тривоги у Харківському районі пролунали вибухи.

Відомо, що росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківського району, пише LB.ua.

За попередніми даними глави Харківської ОВА, у Малоданилівській громаді відомо про вісьмох постраждалих. Серед поранених фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

Також удари по передмістю Харкова підтвердив мер Ігор Терехов. Містян закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Суспільне з посиланням на голову громади Олександра Гололобова, зазначало, що росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку.

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Теги: Харків, удар
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