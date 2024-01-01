Захисники знищили ще 1210 окупантів минулої доби





Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,



- танків ‒ 7576 (+16) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,



- артилерійських систем – 12687 (+48) од,



- РСЗВ – 1074 (+3) од,



- засоби ППО ‒ 803 (+2) од,



- літаків – 354 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47),



- крилаті ракети ‒ 2204 (+1),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,



- спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби українські війська знищили 1210 окупантів.Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.- особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,- танків ‒ 7576 (+16) од,- бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,- артилерійських систем – 12687 (+48) од,- РСЗВ – 1074 (+3) од,- засоби ППО ‒ 803 (+2) од,- літаків – 354 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47),- крилаті ракети ‒ 2204 (+1),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,- спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).Дані уточнюються.

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