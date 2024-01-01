Захисники знищили ще 1210 окупантів минулої доби

Захисники знищили ще 1210 окупантів минулої доби
Минулої доби українські війська знищили 1210 окупантів.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,

- танків ‒ 7576 (+16) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,

- артилерійських систем – 12687 (+48) од,

- РСЗВ – 1074 (+3) од,

- засоби ППО ‒ 803 (+2) од,

- літаків – 354 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47),

- крилаті ракети ‒ 2204 (+1),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,

- спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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