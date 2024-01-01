Далекобійники протестували через мобілізацію, перекривши трасу на Київ у двох областях, - ЗМІ

Далекобійники протестували через мобілізацію, перекривши трасу на Київ у двох областях, - ЗМІ
У Кіровоградській та Одеській областях далекобійники перекривали трасу на знак протесту проти нового закону про мобілізацію.

Про це пише Громадське з посиланням на «Суспільне Одеса» та одеське видання «Інтент».

Зазначається, що протестувальники перекривали трасу на Київ. Зокрема, на Кіровоградщині далекобійники перекривали дорогу в районі села Луполове.

Як пояснили пікетувальники, вони бояться мобілізації водіїв, які займаються перевезеннями, адже це, за їхніми словами, призведе до паралічу транспортної сфери. Один з учасників акції назвав закон про мобілізацію «драконівським» та нібито соціально несправедливим.

У Національній поліції «Суспільному» підтвердили часткове блокування траси Київ — Одеса. За словами речниці Нацполіції Олени Бережної, діяла лише одна смуга руху. Станом на 17-ту годину рух повністю відновили.

Закон про мобілізацію

16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який стане чинним 18 травня.

Серед основних положень законопроєкту є, зокрема:

норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;

можливість звільнитися зі служби після полону;

чоловіки, визнані обмежено придатними, будуть зобовʼязані пройти переогляд протягом 12 місяців;

ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;

обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

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Теги: далекобійники, мобілізація
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