Далекобійники протестували через мобілізацію, перекривши трасу на Київ у двох областях, - ЗМІ





Про це пише



Зазначається, що протестувальники перекривали трасу на Київ. Зокрема, на Кіровоградщині далекобійники перекривали дорогу в районі села Луполове.



Як пояснили пікетувальники, вони бояться мобілізації водіїв, які займаються перевезеннями, адже це, за їхніми словами, призведе до паралічу транспортної сфери. Один з учасників акції назвав закон про мобілізацію «драконівським» та нібито соціально несправедливим.



У Національній поліції «Суспільному» підтвердили часткове блокування траси Київ — Одеса. За словами речниці Нацполіції Олени Бережної, діяла лише одна смуга руху. Станом на 17-ту годину рух повністю відновили.



Закон про мобілізацію



16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який стане чинним 18 травня.



Серед основних положень законопроєкту є, зокрема:



норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;



можливість звільнитися зі служби після полону;



чоловіки, визнані обмежено придатними, будуть зобовʼязані пройти переогляд протягом 12 місяців;



ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;



військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;



передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;



обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кіровоградській та Одеській областях далекобійники перекривали трасу на знак протесту проти нового закону про мобілізацію.Про це пише Громадське з посиланням на «Суспільне Одеса» та одеське видання «Інтент».Зазначається, що протестувальники перекривали трасу на Київ. Зокрема, на Кіровоградщині далекобійники перекривали дорогу в районі села Луполове.Як пояснили пікетувальники, вони бояться мобілізації водіїв, які займаються перевезеннями, адже це, за їхніми словами, призведе до паралічу транспортної сфери. Один з учасників акції назвав закон про мобілізацію «драконівським» та нібито соціально несправедливим.У Національній поліції «Суспільному» підтвердили часткове блокування траси Київ — Одеса. За словами речниці Нацполіції Олени Бережної, діяла лише одна смуга руху. Станом на 17-ту годину рух повністю відновили.16 квітня 2024 року президент Українипідписав закон про мобілізацію, який стане чинним 18 травня.норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;можливість звільнитися зі служби після полону;чоловіки, визнані обмежено придатними, будуть зобовʼязані пройти переогляд протягом 12 місяців;ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію