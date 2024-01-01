На Волині попрощалися з Героєм Іваном Алексюком

Алексюк Іван Георгійович.



Про це



Народився Алексюк Іван Георгійович 1992 року. Мобілізований на військову службу 25 лютого 2022 року Луцьким РТЦК та СП. Загинув 15 травня 2024 року поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям.



Траурний кортеж з тілом Героя прослідував вулицями міста, де прощалися з воїном ківерчани, схиливши голови та вклякнувши на колінах. Віддати шану воїну-захиснику зібралося й усе рідне село Сокиричі. Прощалися з воїном рідні, друзі. Вшанували пам’ять воїна-захисника очільники громади. Вдячні земляки, схиливши голови у скорботі, щирою молитвою просили Господа про спокій душі Героя, який віддав життя за волю та незалежність України.



Траурна процесія прослідувала вулицями села від рідного дому до храму Святих апостолів Петра і Павла, де чин поховання звершив протоієрей Сергій Ковальчук. Місцем Вічного спочинку для воїна-захисника – Алексюка Івана Георгійовича - стала Алея Слави на цвинтарі міста Ківерці. Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.



Пам’ять про воїна-захисника житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків. Герої не вмирають!



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вісімнадцятого травня ківерчани, схиливши голови та вклякнувши на колінах, знову зустрічали скорботний кортеж – «На щиті» назавжди додому повернувся воїн-захисникПро це повідомили у громаді.Народився Алексюк Іван Георгійович 1992 року. Мобілізований на військову службу 25 лютого 2022 року Луцьким РТЦК та СП. Загинув 15 травня 2024 року поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям.Траурний кортеж з тілом Героя прослідував вулицями міста, де прощалися з воїном ківерчани, схиливши голови та вклякнувши на колінах. Віддати шану воїну-захиснику зібралося й усе рідне село Сокиричі. Прощалися з воїном рідні, друзі. Вшанували пам’ять воїна-захисника очільники громади. Вдячні земляки, схиливши голови у скорботі, щирою молитвою просили Господа про спокій душі Героя, який віддав життя за волю та незалежність України.Траурна процесія прослідувала вулицями села від рідного дому до храму Святих апостолів Петра і Павла, де чин поховання звершив протоієрей Сергій Ковальчук. Місцем Вічного спочинку для воїна-захисника – Алексюка Івана Георгійовича - стала Алея Слави на цвинтарі міста Ківерці. Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.Пам’ять про воїна-захисника житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків. Герої не вмирають!

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