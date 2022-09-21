За час повномасштабного вторгнення на Волині збільшилось хворих на онкологію





Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомила медична директорка з контролю якості надання допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Світлана Дмитрієва, пише



Кількість хворих



Якщо у 2021 році у нас було 2 500 первинних пацієнтів, то за 2023 рік ми зареєстрували 3 040 людей, яким вперше в житті діагностували рак, сказала медикиня.



Як розповіла медична директорка по онкології обласного центру онкології обласної клінічної лікарні Людмила Бубенова у 2023 році з усіх первинних хворих у 50% діагностували рак першої і другої стадії.



Найпоширеніші види онкології



В п’ятірку найпоширеніших онкозахворювань серед чоловічого і жіночого населення області входять:



Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри;



Злоякісні пухлини молочної залози;



Рак легень;



Злоякісне новоутворення ободової кишки;



Злоякісні утворення простати.



За 2023 рік значно зросла кількість пацієнтів на занедбаних стадіях, розповіла Людмила Бубенова, це третя і четверта стадія злоякісних утворень.



Онкологія у дітей



Також минулого року у 17 дітей області виявили онкологічні патології.



"Щодо смертності, то Волинь входить в десятку регіонів по Україні, де переважає летальність від онкопатологій. На жаль, вона росте не лише через хворобу, а й через те, що багато випадків у занедбаних формах", – зауважила Світлана Дмитрієва.



Люди пізно звертаються до медичних закладів за допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році на Волині збільшилася кількість онкологічної захворюваності на 32% у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення.Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомила медична директорка з контролю якості надання допомоги Волинської обласної клінічної лікарні, пише Суспільне Якщо у 2021 році у нас було 2 500 первинних пацієнтів, то за 2023 рік ми зареєстрували 3 040 людей, яким вперше в житті діагностували рак, сказала медикиня.Як розповіла медична директорка по онкології обласного центру онкології обласної клінічної лікарніу 2023 році з усіх первинних хворих у 50% діагностували рак першої і другої стадії.В п’ятірку найпоширеніших онкозахворювань серед чоловічого і жіночого населення області входять:Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри;Злоякісні пухлини молочної залози;Рак легень;Злоякісне новоутворення ободової кишки;Злоякісні утворення простати.За 2023 рік значно зросла кількість пацієнтів на занедбаних стадіях, розповіла Людмила Бубенова, це третя і четверта стадія злоякісних утворень.Також минулого року у 17 дітей області виявили онкологічні патології."Щодо смертності, то Волинь входить в десятку регіонів по Україні, де переважає летальність від онкопатологій. На жаль, вона росте не лише через хворобу, а й через те, що багато випадків у занедбаних формах", – зауважила Світлана Дмитрієва.Люди пізно звертаються до медичних закладів за допомогою.

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