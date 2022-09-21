За час повномасштабного вторгнення на Волині збільшилось хворих на онкологію
Сьогодні, 18:09
У 2023 році на Волині збільшилася кількість онкологічної захворюваності на 32% у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення.
Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомила медична директорка з контролю якості надання допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Світлана Дмитрієва, пише Суспільне.
Кількість хворих
Якщо у 2021 році у нас було 2 500 первинних пацієнтів, то за 2023 рік ми зареєстрували 3 040 людей, яким вперше в житті діагностували рак, сказала медикиня.
Як розповіла медична директорка по онкології обласного центру онкології обласної клінічної лікарні Людмила Бубенова у 2023 році з усіх первинних хворих у 50% діагностували рак першої і другої стадії.
Найпоширеніші види онкології
В п’ятірку найпоширеніших онкозахворювань серед чоловічого і жіночого населення області входять:
Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри;
Злоякісні пухлини молочної залози;
Рак легень;
Злоякісне новоутворення ободової кишки;
Злоякісні утворення простати.
За 2023 рік значно зросла кількість пацієнтів на занедбаних стадіях, розповіла Людмила Бубенова, це третя і четверта стадія злоякісних утворень.
Онкологія у дітей
Також минулого року у 17 дітей області виявили онкологічні патології.
"Щодо смертності, то Волинь входить в десятку регіонів по Україні, де переважає летальність від онкопатологій. На жаль, вона росте не лише через хворобу, а й через те, що багато випадків у занедбаних формах", – зауважила Світлана Дмитрієва.
Люди пізно звертаються до медичних закладів за допомогою.
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Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомила медична директорка з контролю якості надання допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Світлана Дмитрієва, пише Суспільне.
Кількість хворих
Якщо у 2021 році у нас було 2 500 первинних пацієнтів, то за 2023 рік ми зареєстрували 3 040 людей, яким вперше в житті діагностували рак, сказала медикиня.
Як розповіла медична директорка по онкології обласного центру онкології обласної клінічної лікарні Людмила Бубенова у 2023 році з усіх первинних хворих у 50% діагностували рак першої і другої стадії.
Найпоширеніші види онкології
В п’ятірку найпоширеніших онкозахворювань серед чоловічого і жіночого населення області входять:
Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри;
Злоякісні пухлини молочної залози;
Рак легень;
Злоякісне новоутворення ободової кишки;
Злоякісні утворення простати.
За 2023 рік значно зросла кількість пацієнтів на занедбаних стадіях, розповіла Людмила Бубенова, це третя і четверта стадія злоякісних утворень.
Онкологія у дітей
Також минулого року у 17 дітей області виявили онкологічні патології.
"Щодо смертності, то Волинь входить в десятку регіонів по Україні, де переважає летальність від онкопатологій. На жаль, вона росте не лише через хворобу, а й через те, що багато випадків у занедбаних формах", – зауважила Світлана Дмитрієва.
Люди пізно звертаються до медичних закладів за допомогою.
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