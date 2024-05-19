Росіяни ставлять за мету захопити Часів Яр і Вовчанськ, – ISW





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У звіті зазначається, що російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, користуючись наступами на півночі Харківської області та сході України і створюючи більший тиск на Сили оборони України.



Згідно з проаналізованими даними, окупанти не досягли помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня.



Після штурму 4 квітня була активізація російських наступальних операцій поблизу Часового Яру і нещодавні російські механізовані штурми в цьому районі, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення цього міста.



Аналітики зазначають, що з оперативної точки зору для окупантів є важливим захоплення Часового Яру, оскільки це забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку – міст, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, що є основою оборони України в Донецькій області.



Крім того, росіяни наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківської області, що залишилися.



Російське військове командування, ймовірно, обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.



Проте, вказують експерти, неясно, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом оперативної мети Росії – розширити бажану "буферну зону" вздовж кордону, чи оперативна мета Росії – просунутися в межах ефективної дальності дії артилерії до Харкова та його околиць.



Російські війська можуть також передбачити наступну фазу наступальної операції з Вовчанська, яка має на меті просунутися до Великого Бурлука, щоб створити загрозу оперативному тилу українського угруповання, яке обороняється на Куп'янському напрямку.



Ключові висновки ISW за 18 травня:



Російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, намагаючись скористатися тим, що наступальні операції рф на півночі Харківської області сході України спричинили більший тиск на українські війська.



Російські війська, ймовірно, готуються до другої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області, яку вони можуть розпочати після очікуваного захоплення Вовчанська.



Зеленський окреслив потреби України в матеріально-технічному забезпеченні для боротьби з повітряною перевагою росії і захисту, особливо з огляду на обмеження, запроваджені США, які забороняють Україні завдавати ударів по цілях на російській території та в повітряному просторі.



Як повідомляється, українські офіційні особи звернулися до адміністрації президента США з проханням послабити обмеження на використання наданої США зброї для завдання ударів по військових цілях в Росії.



Зеленський зазначив, що Україна повинна подолати кадрові проблеми, щоб брати участь у загальнонаціональній ініціативі щодо військових дій.



Новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня і допоможе Україні стабілізувати свій силовий апарат на тлі триваючого дефіциту кадрів.



Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв закликав до того, щоб передбачувана "буферна зона" охоплювала всю територію України, що завуальованим виправданням давнього наміру Росії поглинути всю Україну і, ймовірно, спробою заручитися внутрішньою підтримкою російських воєнних зусиль.



Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на законопроєкт про "іноагентів" російського зразка 18 травня, але правляча партія "Грузинська мрія", ймовірно, подолає вето Зурабішвілі в найближчі тижні.



Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Авдіївки, Гуляйполя та Роботиного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.У звіті зазначається, що російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, користуючись наступами на півночі Харківської області та сході України і створюючи більший тиск на Сили оборони України.Згідно з проаналізованими даними, окупанти не досягли помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня.Після штурму 4 квітня була активізація російських наступальних операцій поблизу Часового Яру і нещодавні російські механізовані штурми в цьому районі, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення цього міста.Аналітики зазначають, що з оперативної точки зору для окупантів є важливим захоплення Часового Яру, оскільки це забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку – міст, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, що є основою оборони України в Донецькій області.Крім того, росіяни наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківської області, що залишилися.Російське військове командування, ймовірно, обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.Проте, вказують експерти, неясно, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом оперативної мети Росії – розширити бажану "буферну зону" вздовж кордону, чи оперативна мета Росії – просунутися в межах ефективної дальності дії артилерії до Харкова та його околиць.Російські війська можуть також передбачити наступну фазу наступальної операції з Вовчанська, яка має на меті просунутися до Великого Бурлука, щоб створити загрозу оперативному тилу українського угруповання, яке обороняється на Куп'янському напрямку.Російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, намагаючись скористатися тим, що наступальні операції рф на півночі Харківської області сході України спричинили більший тиск на українські війська.Російські війська, ймовірно, готуються до другої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області, яку вони можуть розпочати після очікуваного захоплення Вовчанська.Зеленський окреслив потреби України в матеріально-технічному забезпеченні для боротьби з повітряною перевагою росії і захисту, особливо з огляду на обмеження, запроваджені США, які забороняють Україні завдавати ударів по цілях на російській території та в повітряному просторі.Як повідомляється, українські офіційні особи звернулися до адміністрації президента США з проханням послабити обмеження на використання наданої США зброї для завдання ударів по військових цілях в Росії.Зеленський зазначив, що Україна повинна подолати кадрові проблеми, щоб брати участь у загальнонаціональній ініціативі щодо військових дій.Новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня і допоможе Україні стабілізувати свій силовий апарат на тлі триваючого дефіциту кадрів.Заступник голови Ради безпеки росіїзакликав до того, щоб передбачувана "буферна зона" охоплювала всю територію України, що завуальованим виправданням давнього наміру Росії поглинути всю Україну і, ймовірно, спробою заручитися внутрішньою підтримкою російських воєнних зусиль.Президентка Грузіїнаклала вето на законопроєкт про "іноагентів" російського зразка 18 травня, але правляча партія "Грузинська мрія", ймовірно, подолає вето Зурабішвілі в найближчі тижні.Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Авдіївки, Гуляйполя та Роботиного.

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