Помер настоятель храму на Волині
Сьогодні, 20:35
Помер настоятель Свято-Петро-Павлівського храму с. Вощатин Володимирської громади митрофорний протоієрей Борис Гідзінський.
Про це повідомили на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Серце протоієрея зупинилося 18 травня. Борис Гідзінський помер на 73-му році життя.
Про день і час поховання буде повідомлено згодом.
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Про це повідомили на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Серце протоієрея зупинилося 18 травня. Борис Гідзінський помер на 73-му році життя.
Про день і час поховання буде повідомлено згодом.
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