Помер настоятель храму на Волині





Про це повідомили на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Серце протоієрея зупинилося 18 травня. Борис Гідзінський помер на 73-му році життя.



Про день і час поховання буде повідомлено згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер настоятель Свято-Петро-Павлівського храму с. Вощатин Володимирської громади митрофорний протоієрей Борис Гідзінський.Про це повідомили на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Серце протоієрея зупинилося 18 травня. Борис Гідзінський помер на 73-му році життя.Про день і час поховання буде повідомлено згодом.

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