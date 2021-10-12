Помер настоятель храму на Волині

Помер настоятель храму на Волині
Помер настоятель Свято-Петро-Павлівського храму с. Вощатин Володимирської громади митрофорний протоієрей Борис Гідзінський.

Про це повідомили на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Серце протоієрея зупинилося 18 травня. Борис Гідзінський помер на 73-му році життя.

Про день і час поховання буде повідомлено згодом.

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Теги: смерть, настоятель, храм
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