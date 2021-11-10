Збирають 90 тонн сміття: як працює полігон у Брищі під Луцьком





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Як розповів журналістам заступник керівника комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Олександр Обштир, на ділянці, яка експлуатується зараз, зберігається 300 тисяч тонн сміття.



З його слів, одну ділянку полігону не використовують з 2019 року. Сміття збільшується, комунальники до цього готуються. З 1 червня на полігоні запустять роботу станції очищування фільтрату. Фільтрат – це така рідина, яка утворюється всередині сміття, рідина чорного кольору. З неї через станцію очищення води будуть робити технічну воду, яку використовуватимуть у своїх потребах. Зокрема, у спекотний період поливати полігон, аби уникнути загоряння, пояснює Олександр Обштир.



Зі слів Олександра Обштира, 40% відходів, які є у Луцькій громаді — це органіка, яку найлегше переробляти. Також переробляють ПЕТ пляшки, працює лінія сортування. Цим займається фірма, яка виграла конкурс.



«Побутове сміття, третього-четвертого класу. Зараз ми маємо два звіти по морфології, тому що ми готуємось до будівництва заводу», – каже Олександр Обштир.



Площа полігону у селі Брище – 28 гектарів. Станом на травень 2024 року тут експлуатується вісім гектарів, каже Олександр Обштир. Додає: за добу тут приймають до 250 тонн сміття, це в районі 70 машин щодня.



«Два метри сміття і 70 сантиметрів глини або будь-якої землі. Зараз там пересипається, тут іде експлуатація. З 1 червня переїжджає експлуатація на праву частину, а ліва пересипається. Експлуатація ведеться з бетонних плит, в будь-яку пору року на майданчику може бути до 4 машин», – розповідає Олександр Обштир.



Один із водіїв, який працює на гусеничному бульдозері – Іван. Чоловік розповідає, що щоденно прибирає на полігоні, після того, як сміттєвози привозять відходи.



Після того, як комунальний привозять сміття на полігон, його ущільнюють, працює спеціальна техніка – компактор, говорить заступник керівника комунального підприємства Олександр Обштир. Трактор, який важить 41 тонну, не дає «горі» зі сміття розростатися.



Олександр Обштир каже, що наразі дуже важливо, щоб люди сортували сміття. Це полегшує роботу комунальників та сприяє екології.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку на полігон у селі Брище звозять понад 90 тисяч тонн відходів з усієї Луцької громади.Про це повідомляє Суспільне Як розповів журналістам заступник керівника комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс», на ділянці, яка експлуатується зараз, зберігається 300 тисяч тонн сміття.З його слів, одну ділянку полігону не використовують з 2019 року. Сміття збільшується, комунальники до цього готуються. З 1 червня на полігоні запустять роботу станції очищування фільтрату. Фільтрат – це така рідина, яка утворюється всередині сміття, рідина чорного кольору. З неї через станцію очищення води будуть робити технічну воду, яку використовуватимуть у своїх потребах. Зокрема, у спекотний період поливати полігон, аби уникнути загоряння, пояснює Олександр Обштир.Зі слів Олександра Обштира, 40% відходів, які є у Луцькій громаді — це органіка, яку найлегше переробляти. Також переробляють ПЕТ пляшки, працює лінія сортування. Цим займається фірма, яка виграла конкурс.«Побутове сміття, третього-четвертого класу. Зараз ми маємо два звіти по морфології, тому що ми готуємось до будівництва заводу», – каже Олександр Обштир.Площа полігону у селі Брище – 28 гектарів. Станом на травень 2024 року тут експлуатується вісім гектарів, каже Олександр Обштир. Додає: за добу тут приймають до 250 тонн сміття, це в районі 70 машин щодня.«Два метри сміття і 70 сантиметрів глини або будь-якої землі. Зараз там пересипається, тут іде експлуатація. З 1 червня переїжджає експлуатація на праву частину, а ліва пересипається. Експлуатація ведеться з бетонних плит, в будь-яку пору року на майданчику може бути до 4 машин», – розповідає Олександр Обштир.Один із водіїв, який працює на гусеничному бульдозері –. Чоловік розповідає, що щоденно прибирає на полігоні, після того, як сміттєвози привозять відходи.Після того, як комунальний привозять сміття на полігон, його ущільнюють, працює спеціальна техніка – компактор, говорить заступник керівника комунального підприємства Олександр Обштир. Трактор, який важить 41 тонну, не дає «горі» зі сміття розростатися.Олександр Обштир каже, що наразі дуже важливо, щоб люди сортували сміття. Це полегшує роботу комунальників та сприяє екології.

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