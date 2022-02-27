На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини
19 травень, 23:14
У неділю, 19 травня, на Волинь прибув евакуаційний потяг з Донецької області з українцями, які вимушено залишили свої домівки.
Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Співробітники ДСНС допомогли вимушеним переселенцям перенести речі, транспортували маломобільних людей до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
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Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Співробітники ДСНС допомогли вимушеним переселенцям перенести речі, транспортували маломобільних людей до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.
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