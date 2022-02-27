На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини





Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.



Співробітники ДСНС допомогли вимушеним переселенцям перенести речі, транспортували маломобільних людей до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 19 травня, на Волинь прибув евакуаційний потяг з Донецької області з українцями, які вимушено залишили свої домівки.Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.Співробітники ДСНС допомогли вимушеним переселенцям перенести речі, транспортували маломобільних людей до автобуса, психологи надали моральну підтримку тим, хто її потребував.

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