Меланома — що варто знати та коли слід перевіряти: поради волинського лікаря





Коли та кому варто звертатися до лікарів, розповів Дмитро Волощук.



Прояви та симптоми меланоми



Зі слів лікаря, аналіз крові не виявляє цю хворобу, виявляють її методом дерматоскопії. До лікаря варто звертатися за таких обставин:



- зміна форми та кольору родимки;

- збільшення розміру невусів;

- зміна поверхні: підвищення над рівнем шкіри;

- свербіж, поколювання, біль.



Профілактика



Якщо в людини виявили меланому, то їй слід знати певні правила:



- уникати надмірної засмаги;

- використовувати сонцезахисні засоби;

- робити обстеження двічі на рік.



Хто в зоні ризику



У зоні ризику перебувають, як чоловіки, так і жінки:



Хворіють люди й 30, й 20 років, але менше, більше пацієнтів після 50 років.



- люди із світлим типом шкіри;

- люди із спадковими хворобами шкіри.



Якщо людина бачить, що змінився колір родимої плями, чи якогось

новоутвору на шкірі, якщо вона стала більша, якщо її географія різна, особливо, якщо інший край один, а той зовсім інший – це має бути перша насторога і дзвіночок, щоб зробити дерматоскопію, каже лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Травень – місяць обізнаності про меланому – злоякісну пухлину шкіри. Меланома – це злоякісне новоутворення шкіри, яке характеризується дуже різким переродженням і метастазуванням, тому має великий відсоток смертності.Коли та кому варто звертатися до лікарів, розповів Суспільному медичний директор Волинської обласної інфекційної лікарні, лікар-дерматологЗі слів лікаря, аналіз крові не виявляє цю хворобу, виявляють її методом дерматоскопії. До лікаря варто звертатися за таких обставин:- зміна форми та кольору родимки;- збільшення розміру невусів;- зміна поверхні: підвищення над рівнем шкіри;- свербіж, поколювання, біль.Якщо в людини виявили меланому, то їй слід знати певні правила:- уникати надмірної засмаги;- використовувати сонцезахисні засоби;- робити обстеження двічі на рік.У зоні ризику перебувають, як чоловіки, так і жінки:Хворіють люди й 30, й 20 років, але менше, більше пацієнтів після 50 років.- люди із світлим типом шкіри;- люди із спадковими хворобами шкіри.Якщо людина бачить, що змінився колір родимої плями, чи якогосьновоутвору на шкірі, якщо вона стала більша, якщо її географія різна, особливо, якщо інший край один, а той зовсім інший – це має бути перша насторога і дзвіночок, щоб зробити дерматоскопію, каже лікар.

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