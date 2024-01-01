20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналістка, ведуча Олена Чернуха (на фото) та фотографиня Ірина Дяченко.
Вітаємо їх, а також іменинників 20 травня – усіх, хто носить імена Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій, Сюзанна.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро зичить мирного неба, міцного здоров’я, щастя, достатку і добробуту.
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Вітаємо їх, а також іменинників 20 травня – усіх, хто носить імена Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій, Сюзанна.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро зичить мирного неба, міцного здоров’я, щастя, достатку і добробуту.
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