На Волині 20 травня не буде світла: на коли заплановані відключення

На Волині 20 травня не буде світла: на коли заплановані відключення
У понеділок, 20 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 20 травня з 18:00 до 00:00.

«Завтра для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

Ознайомитись із графіками можна на сайті Волиньобленерго.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності.
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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