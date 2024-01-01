На Волині 20 травня не буде світла: на коли заплановані відключення





Про це повідомили у НЕК «Укренерго».



НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 20 травня з 18:00 до 00:00.



«Завтра для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.



Ознайомитись із графіками можна на



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 20 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомили у НЕК «Укренерго».НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 20 травня з 18:00 до 00:00.«Завтра для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.Ознайомитись із графіками можна на сайті Волиньобленерго.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності.Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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