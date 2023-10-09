Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта
Сьогодні, 03:09
Відключення світла влітку якщо і будуть, то ймовірно, не перевищуватимуть двох годин на день. А от ситуація з електропостачанням взимку буде набагато складнішою.
Про це заявив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, передає "Громадське радіо".
"За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати", – каже Корольчук.
За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще більшими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, передає "Громадське радіо".
"За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати", – каже Корольчук.
За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще більшими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта
Сьогодні, 03:09
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини
19 травень, 23:14
На Волині 20 травня не буде світла: на коли заплановані відключення
19 травень, 22:17