Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта

Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта
Відключення світла влітку якщо і будуть, то ймовірно, не перевищуватимуть двох годин на день. А от ситуація з електропостачанням взимку буде набагато складнішою.

Про це заявив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, передає "Громадське радіо".

"За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати", – каже Корольчук.

За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще більшими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, літо, зима
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта
Сьогодні, 03:09
Меланома — що варто знати та коли слід перевіряти: поради волинського лікаря
Сьогодні, 01:30
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини
19 травень, 23:14
На Волині 20 травня не буде світла: на коли заплановані відключення
19 травень, 22:17
Схожі новини
Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори
09 жовтень, 2023, 08:18
У «Нафтогазі» розповіли, хто може закупити газ за літньою ціною на зиму У «Нафтогазі» розповіли, хто може закупити газ за літньою ціною на зиму
23 серпень, 2019, 13:24
Які садочки у Луцьку працюватимуть влітку Які садочки у Луцьку працюватимуть влітку
01 травень, 05:18
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
08 грудень, 2023, 15:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта
Сьогодні, 03:09
 0
Меланома — що варто знати та коли слід перевіряти: поради волинського лікаря
Сьогодні, 01:30
 0
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини
19 травень, 23:14
 0
На Волині 20 травня не буде світла: на коли заплановані відключення
19 травень, 22:17
 0
Медіа
відео
1/8