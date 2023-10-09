Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта





Про це Юрій Корольчук, передає "Громадське радіо".



"За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати", – каже Корольчук.



За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще більшими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відключення світла влітку якщо і будуть, то ймовірно, не перевищуватимуть двох годин на день. А от ситуація з електропостачанням взимку буде набагато складнішою.Про це заявив експерт Інституту енергетичних досліджень, передає "Громадське радіо"."За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати", – каже Корольчук.За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще більшими.

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