Збільшення тарифу за вивіз сміття у Луцьку: які ціни в інших містах Волині



Відповідне рішення затвердили на виконкомі Луцької міської ради 15 травня.







Ковель



У Ковелі на одного мешканця багатоквартирного та одноквартирного будинків послуга "вивіз сміття" вартує 18 гривень 83 копійки, розповів перший заступник міського голови Тарас Яковлев. З його слів, підіймати тариф не планують.



Нововолинськ



У Нововолинську для мешканців багатоквартирних будинків тариф складає – 17 гривень 32 копійки, для мешканців приватних будинків – 20 гривень 23 копійки, сказав виробничий управління комунального господарства Нововолинської міської ради Олег Голян.



Володимир



Жителі Володимирської громади в місяць на одну особу за вивезення сміття сплачують 14 гривень 93 копійки, розповіла начальниця відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій Оксана Виваль. За її словами, переглядати розмір тарифу будуть найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 червня вивіз сміття для лучан, які живуть у багатоквартирних будинках вартуватиме 55,26 гривні на одну приписану людину, у приватних оселях вартість зросте до 56,57 гривні з людини.Відповідне рішення затвердили на виконкомі Луцької міської ради 15 травня. Суспільне поцікавилося в інших найбільших міських територіальних громадах області про вартість вивозу сміття.У Ковелі на одного мешканця багатоквартирного та одноквартирного будинків послуга "вивіз сміття" вартує 18 гривень 83 копійки, розповів перший заступник міського голови Тарас Яковлев. З його слів, підіймати тариф не планують.У Нововолинську для мешканців багатоквартирних будинків тариф складає – 17 гривень 32 копійки, для мешканців приватних будинків – 20 гривень 23 копійки, сказав виробничий управління комунального господарства Нововолинської міської ради Олег Голян.Жителі Володимирської громади в місяць на одну особу за вивезення сміття сплачують 14 гривень 93 копійки, розповіла начальниця відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій Оксана Виваль. За її словами, переглядати розмір тарифу будуть найближчим часом.

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