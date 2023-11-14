Збільшення тарифу за вивіз сміття у Луцьку: які ціни в інших містах Волині

Збільшення тарифу за вивіз сміття у Луцьку: які ціни в інших містах Волині
З 1 червня вивіз сміття для лучан, які живуть у багатоквартирних будинках вартуватиме 55,26 гривні на одну приписану людину, у приватних оселях вартість зросте до 56,57 гривні з людини.
Відповідне рішення затвердили на виконкомі Луцької міської ради 15 травня.

Суспільне поцікавилося в інших найбільших міських територіальних громадах області про вартість вивозу сміття.

Ковель

У Ковелі на одного мешканця багатоквартирного та одноквартирного будинків послуга "вивіз сміття" вартує 18 гривень 83 копійки, розповів перший заступник міського голови Тарас Яковлев. З його слів, підіймати тариф не планують.

Нововолинськ

У Нововолинську для мешканців багатоквартирних будинків тариф складає – 17 гривень 32 копійки, для мешканців приватних будинків – 20 гривень 23 копійки, сказав виробничий управління комунального господарства Нововолинської міської ради Олег Голян.

Володимир

Жителі Володимирської громади в місяць на одну особу за вивезення сміття сплачують 14 гривень 93 копійки, розповіла начальниця відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій Оксана Виваль. За її словами, переглядати розмір тарифу будуть найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сміттєві контейнери, Луцьк, тариф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То ж весною піднімали вже на 50%!
Відповісти
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збільшення тарифу за вивіз сміття у Луцьку: які ціни в інших містах Волині
Сьогодні, 05:15
Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта
Сьогодні, 03:09
Меланома — що варто знати та коли слід перевіряти: поради волинського лікаря
Сьогодні, 01:30
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини
19 травень, 23:14
Схожі новини
У Луцьку встановили десяток напівпідземних контейнерів для сміття У Луцьку встановили десяток напівпідземних контейнерів для сміття
14 листопад, 2023, 23:11
З 1 серпня у Луцьку здорожчала послуга з вивезення сміття. ВІДЕО З 1 серпня у Луцьку здорожчала послуга з вивезення сміття. ВІДЕО
02 серпень, 2023, 07:22
У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття
11 липень, 2023, 13:50
Лучанам доведеться платити за невідкладну допомогу при гострих болях зубів Лучанам доведеться платити за невідкладну допомогу при гострих болях зубів
15 квітень, 2023, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збільшення тарифу за вивіз сміття у Луцьку: які ціни в інших містах Волині
Сьогодні, 05:15
 0
Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку: відповідь експерта
Сьогодні, 03:09
 0
Меланома — що варто знати та коли слід перевіряти: поради волинського лікаря
Сьогодні, 01:30
 0
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини
19 травень, 23:14
 0
Медіа
відео
1/8