Погода у Луцьку на завтра, 20 травня

Погода у Луцьку на завтра, 20 травня
Ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дощ із грозою.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 10° до 24° тепла.

Народний прогноз погоди: погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.

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Теги: Погода, Луцьк
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