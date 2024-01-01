Погода у Луцьку на завтра, 20 травня

Ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дощ із грозою.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 10° до 24° тепла.погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.