У Генштабі заявили про знищення російського морського тральщика «Ковровець»

У Генштабі заявили про знищення російського морського тральщика «Ковровець»
Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський морський тральщик “Ковровець”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, одну станцію РЛС та два зенітних ракетних комплекси ворога.

Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППO, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 82 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово окупованих Севастополі, Євпаторії, Джанкої, Армянську та на північних околицях Сімферополя пролунали вибухи. Зафіксовані три удари в одну точку, в один із кораблів у районі Інженерної бухти Севастополя.

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Теги: Росія, Україна, війна
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