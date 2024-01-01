У Луцьку 20-річний хлопець заблукав у заростях на березі річки Стир
Сьогодні, 13:00
У Луцьку рятувальники прийшли на допомогу молодику, який заблукав у заростях на березі ріки.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
19 травня близько опівночі на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що у заростях на березі річки Стир у Луцьку заблукав 20-річний хлопець. Допоки вистачало заряду мобільного, він намагався підсвічувати дорогу, але згодом опинився у темряві в заростях, над обривистим берегом ріки. Його знайома перебувала на протилежному березі й просила допомоги.
О 00:41 на місце події спрямували рятувальників групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На човні вони дісталися до місця, де перебував молодик, і переправили його на протилежний берег.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
19 травня близько опівночі на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що у заростях на березі річки Стир у Луцьку заблукав 20-річний хлопець. Допоки вистачало заряду мобільного, він намагався підсвічувати дорогу, але згодом опинився у темряві в заростях, над обривистим берегом ріки. Його знайома перебувала на протилежному березі й просила допомоги.
О 00:41 на місце події спрямували рятувальників групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На човні вони дісталися до місця, де перебував молодик, і переправили його на протилежний берег.
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