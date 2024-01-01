Уночі сили ППО збили усі 37 ворожих «шахедів»

Уночі сили ППО збили усі 37 ворожих «шахедів»
Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними ударними дронами типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Силам ППО вдалося знищити всі ворожі цілі.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Усі 37 "шахедів" знищили у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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