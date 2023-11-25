Усик переміг Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу з боксу

Олександр Усик здолав британця Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.



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Бій тривав усі 12 раундів.



Бій проходив в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.



Після перемоги Олександр Усик став володарем поясів за версіями WBA, WBC, WBO та IBF. Українець – перший в історії абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі в еру чотирьох основних поясів (з 2004-го – прим. LB.ua).



Крім того, Олександр Усик став другим абсолютним чемпіоном світу у важкій і суперважкій вазі після Евандера Голіфілда.



Матч-реванш між боксерами заплановано на жовтень 2024 року.

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