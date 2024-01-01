110 механізована бригада збила ще один російський штурмовик Су-25
Сьогодні, 01:20
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про збиття ще одного російського штурмовика Су-25.
Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці бригади.
"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - розповіли військові.
Це вже четверта така ціль на рахунків 110 бригади. Перший штурмовик їм вдалося збити 4 травня, другий - 11 травня, третій - 13 травня, а останній - 17 травня.
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Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці бригади.
"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - розповіли військові.
Це вже четверта така ціль на рахунків 110 бригади. Перший штурмовик їм вдалося збити 4 травня, другий - 11 травня, третій - 13 травня, а останній - 17 травня.
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