110 механізована бригада збила ще один російський штурмовик Су-25

110 механізована бригада збила ще один російський штурмовик Су-25
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про збиття ще одного російського штурмовика Су-25.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці бригади.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - розповіли військові.

Це вже четверта така ціль на рахунків 110 бригади. Перший штурмовик їм вдалося збити 4 травня, другий - 11 травня, третій - 13 травня, а останній - 17 травня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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