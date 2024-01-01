Міноборони запустить електронну чергу до ТЦК





Про це повідомила пресслужба відомства, пише



Попередній запис уже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Повний перелік можна переглянути тут, а вже невдовзі Міноборони обіцяє під'єднати більше.



Записатися до е-черги можна так:



Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем актуальної реєстрації.



Введіть персональні дані для запису.



Підтвердьте номер телефону.



Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.



Оновлення особистих даних



З 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.



Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок «Резерв+». Наразі він уже доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.



Також оновити дані можна офлайн у територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг. Зокрема, якщо це робити через ТЦК, то, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони розпочало тестування свого нового сервісу — електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Про це повідомила пресслужба відомства, пише Громадське Попередній запис уже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Повний перелік можна переглянути тут, а вже невдовзі Міноборони обіцяє під'єднати більше.Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем актуальної реєстрації.Введіть персональні дані для запису.Підтвердьте номер телефону.Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.З 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок «Резерв+». Наразі він уже доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.Також оновити дані можна офлайн у територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг. Зокрема, якщо це робити через ТЦК, то, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

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