Міноборони запустить електронну чергу до ТЦК

Міноборони запустить електронну чергу до ТЦК
Міністерство оборони розпочало тестування свого нового сервісу — електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила пресслужба відомства, пише Громадське.

Попередній запис уже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Повний перелік можна переглянути тут, а вже невдовзі Міноборони обіцяє під'єднати більше.

Записатися до е-черги можна так:

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем актуальної реєстрації.

Введіть персональні дані для запису.

Підтвердьте номер телефону.

Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Оновлення особистих даних

З 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.

Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок «Резерв+». Наразі він уже доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.
Міноборони запустить електронну чергу до ТЦК

Також оновити дані можна офлайн у територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг. Зокрема, якщо це робити через ТЦК, то, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

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Теги: Росія, Україна, війна
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