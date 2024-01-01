Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик Денис Василюк

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик Денис Василюк
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик Денис Василюк.

Про загибель захисника повідомили на сторінці 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил.

Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.

Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену «За мужність».

Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо…
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик Денис Василюк

Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації!" - зазначається у дописі.
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик Денис Василюк

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Теги: Росія, Україна, війна
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