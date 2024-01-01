Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик Денис Василюк
Сьогодні, 21:52
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик Денис Василюк.
Про загибель захисника повідомили на сторінці 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил.
Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.
Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.
Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену «За мужність».
Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо…
Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації!" - зазначається у дописі.
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Про загибель захисника повідомили на сторінці 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил.
Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.
Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.
Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену «За мужність».
Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо…
Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації!" - зазначається у дописі.
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