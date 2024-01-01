На Волині попрощалися з 38-річним Героєм Валерієм Єфімчуком
Сьогодні, 21:24
На Волині попрощалися з Героєм Валерієм Єфімчуком.
Про це пише Нова доба.
"Не висихають сльози на Маневиччині… Не вщухає пекельний біль… Сьогодні у Куклах відспівали й провели до місця вічного спочинку ще одного із найкращих українських синів – Валерія Єфімчука. Життя 38-річного Воїна обірвалося під час лікування в шпиталі м. Харків. Найщиріші співчуття рідним молодого Героя. Вічна слава нашому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це пише Нова доба.
"Не висихають сльози на Маневиччині… Не вщухає пекельний біль… Сьогодні у Куклах відспівали й провели до місця вічного спочинку ще одного із найкращих українських синів – Валерія Єфімчука. Життя 38-річного Воїна обірвалося під час лікування в шпиталі м. Харків. Найщиріші співчуття рідним молодого Героя. Вічна слава нашому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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