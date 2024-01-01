На Волині попрощалися з 38-річним Героєм Валерієм Єфімчуком

Валерієм Єфімчуком.



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"Не висихають сльози на Маневиччині… Не вщухає пекельний біль… Сьогодні у Куклах відспівали й провели до місця вічного спочинку ще одного із найкращих українських синів – Валерія Єфімчука. Життя 38-річного Воїна обірвалося під час лікування в шпиталі м. Харків. Найщиріші співчуття рідним молодого Героя. Вічна слава нашому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це пише Нова доба "Не висихають сльози на Маневиччині… Не вщухає пекельний біль… Сьогодні у Куклах відспівали й провели до місця вічного спочинку ще одного із найкращих українських синів – Валерія Єфімчука. Життя 38-річного Воїна обірвалося під час лікування в шпиталі м. Харків. Найщиріші співчуття рідним молодого Героя. Вічна слава нашому Захиснику!" - йдеться в повідомленні.

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