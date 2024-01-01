Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»

Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»
18 травня у Ковелі люди вчергове зібралися на акцію "Не мовчи! Полон – вбиває".

Серед полонених бійців полку "Азову" троє ковельчан Владислав Бакум, Андрій Богдан, Владислав Оксенчук.

Люди вийшли з плакатами на підтримку військовополонених, які вже два роки перебувають в неволі, пише Суспільне.

Як відомо, увечері 16 травня 2022 року, Маріупольський гарнізон отримав наказ припинити оборону "Азовсталі" задля збереження життя особового складу.

Загалом оборона Маріуполя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Сотні військових, зокрема, бійців полку "Азов" досі перебувають у російському полоні.
Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»

Ковельчани постійно виходять на акції, щоб нагадати про визволення військовополонених.
Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»
Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»
Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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