Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»





Серед полонених бійців полку "Азову" троє ковельчан Владислав Бакум, Андрій Богдан, Владислав Оксенчук.



Люди вийшли з плакатами на підтримку військовополонених, які вже два роки перебувають в неволі, пише



Як відомо, увечері 16 травня 2022 року, Маріупольський гарнізон отримав наказ припинити оборону "Азовсталі" задля збереження життя особового складу.



Загалом оборона Маріуполя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Сотні військових, зокрема, бійців полку "Азов" досі перебувають у російському полоні.



Ковельчани постійно виходять на акції, щоб нагадати про визволення військовополонених.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 травня у Ковелі люди вчергове зібралися на акцію "Не мовчи! Полон – вбиває".Серед полонених бійців полку "Азову" троє ковельчанЛюди вийшли з плакатами на підтримку військовополонених, які вже два роки перебувають в неволі, пише Суспільне Як відомо, увечері 16 травня 2022 року, Маріупольський гарнізон отримав наказ припинити оборону "Азовсталі" задля збереження життя особового складу.Загалом оборона Маріуполя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Сотні військових, зокрема, бійців полку "Азов" досі перебувають у російському полоні.Ковельчани постійно виходять на акції, щоб нагадати про визволення військовополонених.

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