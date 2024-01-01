Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.



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Теги: погода, прогноз
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