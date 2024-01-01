Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

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