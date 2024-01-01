Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Два роки у полоні: у місті на Волині влаштували акцію-нагадування про полонених бійців полку «Азов»
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині помер відомий волонтер
Сьогодні, 18:04
Мільйон зарплати, хата, земля та автівка дружини: що у декларації міського голови Любомля
Сьогодні, 17:06