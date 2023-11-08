На Волині помер відомий волонтер

На Волині помер відомий волонтер
Перестало битися серце громадського активіста, екозахисника та волонтера з Нововолинська Віктора Степюка.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Віктор Степюк хворів на онкологію.

Прощання з Віктором відбулося 18 травня за адресою: проспект Перемоги, 25.

Чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне.


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Теги: смерть, волонтер
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