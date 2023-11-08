На Волині помер відомий волонтер

Віктора Степюка.



Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.



Віктор Степюк хворів на онкологію.



Прощання з Віктором відбулося 18 травня за адресою: проспект Перемоги, 25.



Чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце громадського активіста, екозахисника та волонтера з НововолинськаПро це повідомив мер НововолинськаВіктор Степюк хворів на онкологію.Прощання з Віктором відбулося 18 травня за адресою: проспект Перемоги, 25.Чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне.

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