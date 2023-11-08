На Волині помер відомий волонтер
Сьогодні, 18:04
Перестало битися серце громадського активіста, екозахисника та волонтера з Нововолинська Віктора Степюка.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Віктор Степюк хворів на онкологію.
Прощання з Віктором відбулося 18 травня за адресою: проспект Перемоги, 25.
Чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне.
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Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Віктор Степюк хворів на онкологію.
Прощання з Віктором відбулося 18 травня за адресою: проспект Перемоги, 25.
Чин погребіння відбувся на кладовищі селища Благодатне.
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