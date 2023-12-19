Мільйон зарплати, хата, земля та автівка дружини: що у декларації міського голови Любомля

Роман Ющук у 2023 році отримав майже мільйон гривень заробітної плати та став власником ще однієї земельної ділянки. Заощадити зміг 11 тисяч доларів.



Відповідний документ з'явився у Єдиному державному реєстрі декларацій 31 березня, передає



У своїй декларації міський голова також вказав дружину Сніжану та доньку Емму.



Минулого року на посаді голови Любомльської громади пану Роману нарахували 930 437 гривень зарплати. В середньому це більше 77 тисячі на місяць. Зауважимо, що в цю суму, окрім посадового окладу входять різного року надбавки, премії й інші додаткові виплати.



Його дружині Сніжані (дошлюбне прізвище – Вишняк) у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради нарахували 111 754 гривні заробітної плати, а також 58 029 гривень допомоги при вагітності і пологах.



Сім’ї Ющуків вдалося також заощадити минулоріч: Роман зберігає готівкою 11 тисяч доларів, а Сніжана – 7 тисяч євро.



Із 2020 року Роман Ющук є власником житлового будинку у Любомлі, площею 119,7 метрів квадратних. З 2021 року має у власності земельну ділянку площею 106 «квадратів», а з 2023-го – ще одну ділянку площею 599 квадратних метри. Обидві – у Любомлі.



Його дружина Сніжана із 2021 року має у володінні земельну ділянку площею 600 «квадратів» у селі Пульмо.



Щодо транспортних засобів, то дружина міського голови має MERCEDES-BENZ E300 2014 року випуску.



Роман Ющук також вказав у декларації, що входить до наглядової ради громадської організації «Асоціація голів ОТГ Волині».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський міський головау 2023 році отримав майже мільйон гривень заробітної плати та став власником ще однієї земельної ділянки. Заощадити зміг 11 тисяч доларів.Відповідний документ з'явився у Єдиному державному реєстрі декларацій 31 березня, передає "Конкурент" У своїй декларації міський голова також вказав дружинута донькуМинулого року на посаді голови Любомльської громади пану Роману нарахували 930 437 гривень зарплати. В середньому це більше 77 тисячі на місяць. Зауважимо, що в цю суму, окрім посадового окладу входять різного року надбавки, премії й інші додаткові виплати.Його дружині Сніжані (дошлюбне прізвище – Вишняк) у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради нарахували 111 754 гривні заробітної плати, а також 58 029 гривень допомоги при вагітності і пологах.Сім’ї Ющуків вдалося також заощадити минулоріч: Роман зберігає готівкою 11 тисяч доларів, а Сніжана – 7 тисяч євро.Із 2020 року Роман Ющук є власником житлового будинку у Любомлі, площею 119,7 метрів квадратних. З 2021 року має у власності земельну ділянку площею 106 «квадратів», а з 2023-го – ще одну ділянку площею 599 квадратних метри. Обидві – у Любомлі.Його дружина Сніжана із 2021 року має у володінні земельну ділянку площею 600 «квадратів» у селі Пульмо.Щодо транспортних засобів, то дружина міського голови має MERCEDES-BENZ E300 2014 року випуску.Роман Ющук також вказав у декларації, що входить до наглядової ради громадської організації «Асоціація голів ОТГ Волині».

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