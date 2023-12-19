Мільйон зарплати, хата, земля та автівка дружини: що у декларації міського голови Любомля
Сьогодні, 17:06
Любомльський міський голова Роман Ющук у 2023 році отримав майже мільйон гривень заробітної плати та став власником ще однієї земельної ділянки. Заощадити зміг 11 тисяч доларів.
Відповідний документ з'явився у Єдиному державному реєстрі декларацій 31 березня, передає "Конкурент".
У своїй декларації міський голова також вказав дружину Сніжану та доньку Емму.
Минулого року на посаді голови Любомльської громади пану Роману нарахували 930 437 гривень зарплати. В середньому це більше 77 тисячі на місяць. Зауважимо, що в цю суму, окрім посадового окладу входять різного року надбавки, премії й інші додаткові виплати.
Його дружині Сніжані (дошлюбне прізвище – Вишняк) у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради нарахували 111 754 гривні заробітної плати, а також 58 029 гривень допомоги при вагітності і пологах.
Сім’ї Ющуків вдалося також заощадити минулоріч: Роман зберігає готівкою 11 тисяч доларів, а Сніжана – 7 тисяч євро.
Із 2020 року Роман Ющук є власником житлового будинку у Любомлі, площею 119,7 метрів квадратних. З 2021 року має у власності земельну ділянку площею 106 «квадратів», а з 2023-го – ще одну ділянку площею 599 квадратних метри. Обидві – у Любомлі.
Його дружина Сніжана із 2021 року має у володінні земельну ділянку площею 600 «квадратів» у селі Пульмо.
Щодо транспортних засобів, то дружина міського голови має MERCEDES-BENZ E300 2014 року випуску.
Роман Ющук також вказав у декларації, що входить до наглядової ради громадської організації «Асоціація голів ОТГ Волині».
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Відповідний документ з'явився у Єдиному державному реєстрі декларацій 31 березня, передає "Конкурент".
У своїй декларації міський голова також вказав дружину Сніжану та доньку Емму.
Минулого року на посаді голови Любомльської громади пану Роману нарахували 930 437 гривень зарплати. В середньому це більше 77 тисячі на місяць. Зауважимо, що в цю суму, окрім посадового окладу входять різного року надбавки, премії й інші додаткові виплати.
Його дружині Сніжані (дошлюбне прізвище – Вишняк) у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради нарахували 111 754 гривні заробітної плати, а також 58 029 гривень допомоги при вагітності і пологах.
Сім’ї Ющуків вдалося також заощадити минулоріч: Роман зберігає готівкою 11 тисяч доларів, а Сніжана – 7 тисяч євро.
Із 2020 року Роман Ющук є власником житлового будинку у Любомлі, площею 119,7 метрів квадратних. З 2021 року має у власності земельну ділянку площею 106 «квадратів», а з 2023-го – ще одну ділянку площею 599 квадратних метри. Обидві – у Любомлі.
Його дружина Сніжана із 2021 року має у володінні земельну ділянку площею 600 «квадратів» у селі Пульмо.
Щодо транспортних засобів, то дружина міського голови має MERCEDES-BENZ E300 2014 року випуску.
Роман Ющук також вказав у декларації, що входить до наглядової ради громадської організації «Асоціація голів ОТГ Волині».
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