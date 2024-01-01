На Волині працюють пункти незламності, де можна зарядити пристрої
Сьогодні, 16:14
У разі застосування знеструмлень, на Волині підзарядити свої мобільні пристрої можна у пунктах незламності. Їх адреси є в застосунку Дія.Таких пунктів незламності в області визначено 99.
Про це повідомили у Волинські обласній військовій адміністрації.
Рішення про відновлення роботи пунктів незламності у весняно-літній період 2024 року в постійному режимі, прийняли 23 квітня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Решта 262 пункти переведені у стан "Готові до відкриття", які за потреби будуть розгорнуті.
За кожним пунктом незламності закріплено відповідальну людину, контакти якої розміщені на вході.
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Про це повідомили у Волинські обласній військовій адміністрації.
Рішення про відновлення роботи пунктів незламності у весняно-літній період 2024 року в постійному режимі, прийняли 23 квітня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Решта 262 пункти переведені у стан "Готові до відкриття", які за потреби будуть розгорнуті.
За кожним пунктом незламності закріплено відповідальну людину, контакти якої розміщені на вході.
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