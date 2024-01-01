На Волині працюють пункти незламності, де можна зарядити пристрої

На Волині працюють пункти незламності, де можна зарядити пристрої
У разі застосування знеструмлень, на Волині підзарядити свої мобільні пристрої можна у пунктах незламності. Їх адреси є в застосунку Дія.Таких пунктів незламності в області визначено 99.

Про це повідомили у Волинські обласній військовій адміністрації.

Рішення про відновлення роботи пунктів незламності у весняно-літній період 2024 року в постійному режимі, прийняли 23 квітня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Решта 262 пункти переведені у стан "Готові до відкриття", які за потреби будуть розгорнуті.

За кожним пунктом незламності закріплено відповідальну людину, контакти якої розміщені на вході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, відключення, пункти незламності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині працюють пункти незламності, де можна зарядити пристрої
Сьогодні, 16:14
На Волині 18 травня таки вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:18
У Луцьку масштабна пожежа: горів будинок
Сьогодні, 15:05
Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька
Сьогодні, 14:16
18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
На Волині 18 травня таки вимикатимуть світло На Волині 18 травня таки вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:18
18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть 18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 13:01
Чи залежить відключення світла від регіону: в «Укренерго» пояснили, як формують графіки планових обмежень Чи залежить відключення світла від регіону: в «Укренерго» пояснили, як формують графіки планових обмежень
17 травень, 07:12
Чи будуть в Україні регулювати графіки відключення світла: в Міненерго пояснили Чи будуть в Україні регулювати графіки відключення світла: в Міненерго пояснили
17 травень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працюють пункти незламності, де можна зарядити пристрої
Сьогодні, 16:14
 0
На Волині 18 травня таки вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:18
 0
У Луцьку масштабна пожежа: горів будинок
Сьогодні, 15:05
 0
Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька
Сьогодні, 14:16
 0
18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8