На Волині працюють пункти незламності, де можна зарядити пристрої

У разі застосування знеструмлень, на Волині підзарядити свої мобільні пристрої можна у пунктах незламності. Їх адреси є в застосунку Дія.Таких пунктів незламності в області визначено 99.Про це повідомили у Волинські обласній військовій адміністрації.Рішення про відновлення роботи пунктів незламності у весняно-літній період 2024 року в постійному режимі, прийняли 23 квітня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Решта 262 пункти переведені у стан "Готові до відкриття", які за потреби будуть розгорнуті.За кожним пунктом незламності закріплено відповідальну людину, контакти якої розміщені на вході.