У Луцьку масштабна пожежа: горів будинок

У Луцьку масштабна пожежа: горів будинок
Вранці у суботу, 18 травня, виникла пожежа в житловому будинку на вулиці Теремнівській у Луцьку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 04:26. Горіння, що охопило покрівлю будівлі, ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька о 04:37.

Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, рятувальна операція, ДСНС
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