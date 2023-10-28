У Луцьку масштабна пожежа: горів будинок
Сьогодні, 15:05
Вранці у суботу, 18 травня, виникла пожежа в житловому будинку на вулиці Теремнівській у Луцьку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло о 04:26. Горіння, що охопило покрівлю будівлі, ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька о 04:37.
Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло о 04:26. Горіння, що охопило покрівлю будівлі, ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька о 04:37.
Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 18 травня таки вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:18
У Луцьку масштабна пожежа: горів будинок
Сьогодні, 15:05
Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька
Сьогодні, 14:16
18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 13:01