У Луцьку масштабна пожежа: горів будинок





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Повідомлення про пожежу надійшло о 04:26. Горіння, що охопило покрівлю будівлі, ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька о 04:37.



Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці у суботу, 18 травня, виникла пожежа в житловому будинку на вулиці Теремнівській у Луцьку.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло о 04:26. Горіння, що охопило покрівлю будівлі, ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька о 04:37.Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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