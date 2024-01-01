На Волині 18 травня таки вимикатимуть світло

У суботу, 18 травня на Волині запроваджуються графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п’яти черг.Світло вимикатимуть з 18:00 до півночі, - повідомляє Волиньобленерго.«Через пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується», – ідеться в повідомленні.До побутових споживачів ГОП не застосовуються. Проте, щоб допомогти енергосистемі і запобігти відключенням, у пікові години навантаження ввечері (18:00–23:00) просять волинян не вмикати енергоємні прилади.