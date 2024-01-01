Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька

Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька
Підтвердилася інформація про загибель захисника із села Зарудчі Любешівської громади Будька Володимира Івановича, 1974 року народження.

Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

Солдат Володимир Будько вважався безвісти зниклим.
Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька


Захисник загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька
Сьогодні, 14:16
18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 13:01
На Волинь «на щиті» назавжди повертається Герой Валерій Єфімчук
Сьогодні, 12:19
Закон про мобілізацію набув чинності: що змінилося для військовозобовʼязаних
Сьогодні, 11:12
Курс валют на вихідні, 18-19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
На Волинь «на щиті» назавжди повертається Герой Валерій Єфімчук На Волинь «на щиті» назавжди повертається Герой Валерій Єфімчук
Сьогодні, 12:19
Скорботний день: до Луцька востаннє повернуться полеглі Герої Скорботний день: до Луцька востаннє повернуться полеглі Герої
05 травень, 21:17
Мер Луцька підтвердив загибель Героя з Волині Юрія Сілюка та повідомив про ще одну втрату Мер Луцька підтвердив загибель Героя з Волині Юрія Сілюка та повідомив про ще одну втрату
28 квітень, 13:19
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Юрій Сілюк На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Юрій Сілюк
28 квітень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька
Сьогодні, 14:16
 0
18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 13:01
 0
На Волинь «на щиті» назавжди повертається Герой Валерій Єфімчук
Сьогодні, 12:19
 0
Закон про мобілізацію набув чинності: що змінилося для військовозобовʼязаних
Сьогодні, 11:12
 0
Курс валют на вихідні, 18-19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8