Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька

Будька Володимира Івановича, 1974 року народження.



Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.



Солдат Володимир Будько вважався безвісти зниклим.





Захисник загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.

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