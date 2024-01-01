Підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Будька
Сьогодні, 14:16
Підтвердилася інформація про загибель захисника із села Зарудчі Любешівської громади Будька Володимира Івановича, 1974 року народження.
Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Солдат Володимир Будько вважався безвісти зниклим.
Захисник загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.
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Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Солдат Володимир Будько вважався безвісти зниклим.
Захисник загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.
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