18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 13:01
Сьогодні, 18 травня, графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.
Про це повідомляє Волиньобленерго.
"НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 00:00 год суботи", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Волиньобленерго, в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства.
"Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго»", - зазначили у відомстві.
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Про це повідомляє Волиньобленерго.
"НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 00:00 год суботи", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Волиньобленерго, в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства.
"Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго»", - зазначили у відомстві.
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