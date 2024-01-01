18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть

18 травня графіки погодинного відключення електроенергії на Волині застосовуватись не будуть
Сьогодні, 18 травня, графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє Волиньобленерго.

"НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 00:00 год суботи", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Волиньобленерго, в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства.

"Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго»", - зазначили у відомстві.

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Теги: світло, відключення
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