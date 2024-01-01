На Волинь «на щиті» назавжди повертається Герой Валерій Єфімчук

На Волинь назавжди повертається Геройіз села Кукли, що на Маневиччині.У суботу, 18 травня, о 12:15 в урочищі Рудня зустрічатимуть траурний кортеж. Про це повідомив Маневицький селищний головаМаршрут полягатиме через Колки, Граддя, Довжицю, Велику Яблуньку, Оконськ до Маневицької лікарні.Опісля, від лікарні траурний кортеж поїде у Кукли, де відважного солдата проведуть з усіма почестями до місця вічного спочинку.Просять жителів гідно зустріти Воїна.Нагадаємо, 16 травня 2024 року під час проходження лікування у військовому шпиталі м. Харкова, обірвалося життя 38-річного жителя села Кукли Єфімчука Валерія Юрійовича.Сміливий і відважний кулеметник мужньо боронив Україну від рук російських окупантів з серпня 2022 року.