На Волинь «на щиті» назавжди повертається Герой Валерій Єфімчук
Сьогодні, 12:19
На Волинь назавжди повертається Герой Валерій Єфімчук із села Кукли, що на Маневиччині.
У суботу, 18 травня, о 12:15 в урочищі Рудня зустрічатимуть траурний кортеж. Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Маршрут полягатиме через Колки, Граддя, Довжицю, Велику Яблуньку, Оконськ до Маневицької лікарні.
Опісля, від лікарні траурний кортеж поїде у Кукли, де відважного солдата проведуть з усіма почестями до місця вічного спочинку.
Просять жителів гідно зустріти Воїна.
Нагадаємо, 16 травня 2024 року під час проходження лікування у військовому шпиталі м. Харкова, обірвалося життя 38-річного жителя села Кукли Єфімчука Валерія Юрійовича.Сміливий і відважний кулеметник мужньо боронив Україну від рук російських окупантів з серпня 2022 року.
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У суботу, 18 травня, о 12:15 в урочищі Рудня зустрічатимуть траурний кортеж. Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Маршрут полягатиме через Колки, Граддя, Довжицю, Велику Яблуньку, Оконськ до Маневицької лікарні.
Опісля, від лікарні траурний кортеж поїде у Кукли, де відважного солдата проведуть з усіма почестями до місця вічного спочинку.
Просять жителів гідно зустріти Воїна.
Нагадаємо, 16 травня 2024 року під час проходження лікування у військовому шпиталі м. Харкова, обірвалося життя 38-річного жителя села Кукли Єфімчука Валерія Юрійовича.Сміливий і відважний кулеметник мужньо боронив Україну від рук російських окупантів з серпня 2022 року.
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