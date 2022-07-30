Курс валют на вихідні, 18-19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 18-19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 травня, і неділю, 19 травня. Долар і євро здешевшали, а от польський злотий додав у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,43 грн

Курс євро

1 євро – 42,84 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,04 грн

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Теги: курс валют, вихідні, нацбанк
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