Курс валют на вихідні, 18-19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:15
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 травня, і неділю, 19 травня. Долар і євро здешевшали, а от польський злотий додав у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США – 39,43 грн
Курс євро
1 євро – 42,84 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,04 грн
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Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США – 39,43 грн
Курс євро
1 євро – 42,84 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,04 грн
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