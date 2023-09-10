За добу армія РФ втратила на війні в Україні 1210 солдатів і 13 танків — Генштаб

За добу армія РФ втратила на війні в Україні 1210 солдатів і 13 танків — Генштаб
Станом на ранок 18 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 491 080 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1210 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

танків ‒ 7560 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од,
артилерійських систем – 12639 (+36) од,
РСЗВ — 1071 (+0) од,
засоби ППО ‒ 801 (+1) од,
літаків — 354 (+1) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10108 (+35),
крилаті ракети ‒ 2203 (+3),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од,
спеціальна техніка ‒ 2075 (+6)

Дані уточнюються.

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Теги: війна, втрати окупантів
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