За добу армія РФ втратила на війні в Україні 1210 солдатів і 13 танків — Генштаб





Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.



За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1210 військових.



З техніки окупанти РФ втратили:



танків ‒ 7560 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од,

артилерійських систем – 12639 (+36) од,

РСЗВ — 1071 (+0) од,

засоби ППО ‒ 801 (+1) од,

літаків — 354 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10108 (+35),

крилаті ракети ‒ 2203 (+3),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 2075 (+6)



Дані уточнюються.

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