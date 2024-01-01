В Україні затвердили нову форму військового квитка

В Україні затвердили нову форму військового квитка
Уряд вирішив змінити порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також змінилася сама форма цього документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України.

Зазначається, що уряд видав постанову №559, яка затверджує порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів та форму такого документа.

При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Постанова набуде чинності вже завтра.

В оновленому "військовому квитку" міститиметься інформація про ПІБ, дату народження, ІПН, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання. Також там повинні будуть знаходитися дані про те, чи не є громадянин "ухилянтом".
В Україні затвердили нову форму військового квитка

Мобілізація в Україні відбувається з першого дня війни, але нещодавно парламент ухвалив низку законів, які мають спростити цей процес.

Приміром сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для "ухилянтів".

Також в Україні готується до офіційного запуску електронний кабінет військовозобов'язаного. Він реалізований через мобільний застосунок Резерв+ і буде доступний для встановлення 18 травня.

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Теги: війна, військовий квиток, документ, Україна
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